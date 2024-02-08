Новые BIOS уже доступны для плат Z790, остальные платы 700 и 600 серии на очереди.

Компания ASRock представила новые обновления BIOS, предназначенные для материнских плат Intel серий 600 и 700. Обновление призвано оптимизировать производительность процессоров Core 14-го поколения, не относящихся к серии K, обещая существенные улучшения производительности. Например, внутренние тесты показали прирост до 10% в тесте Cinebench R23 на системе с процессором Core i7-14700. Intel представила 65- и 35-ваттные настольные процессоры Core 14-го поколения в начале января. Список насчитывал 18 моделей с количеством ядер до 24.

Повышение производительности обусловлено интеграцией новейшего микрокода Intel. Компания ASRock быстро внедрила обновление прямо перед празднованием китайского Нового года. В первую очередь обновление получают самые продвинутые платы на базе чипсетов Intel Z790, начальный список насчитывает 18 моделей. Вскорости компания выпустит обновление для материнских плат B760 и B660.

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Интересно, принесёт ли обновление какие-то улучшения для процессоров предыдущих поколений, ведь новая линейка — это Refresh предыдущей. Об этом ничего не сообщается, но наверняка в ближайшее время появятся сравнительные тесты.