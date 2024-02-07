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Moleculo
Intel могла предложить Microsoft сотрудничество для разработки чипа Xbox следующего поколения
Похоже, у компании есть всё необходимое и, что очень важно, производство можно полностью развернуть в США.

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Billy Freeman, Unsplash

По слухам, Intel могла предложить Microsoft сотрудничество для разработки чипа Xbox следующего поколения, сообщает TechPowerUp со ссылкой на YouTube инсайдера Moore’s Law Is Dead. Основным аргументом компании в адрес Microsoft якобы является тот факт, что чип будет полностью производиться в США, включая упаковку. В настоящее время Microsoft полагается на AMD и кастомный чип, который сочетает в себе процессорные ядра Zen2 с производительной интегрированной графикой RDNA2.

Intel теперь имеет современную высокопроизводительную игровую графическую архитектуру Xe, которая используется в дискретных и интегрированных решениях семейства Alchemist. В этом году компания должна выпустить уже следующее семейство Battlemage. Intel также добилась успехов в разработке многокристальных процессоров, в частности, потребительских Meteor Lake, интегрировала нейронные блоки NPU в эти процессоры и намеревается за несколько следующих поколений многократно повысить производительность в задачах искусственного интеллекта. Иными словами, у Intel есть всё, что может потребоваться для создания чипа игровой консоли.

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Как отмечают в TechPowerUp, это не будет для Intel в новинку, фактически, самый первый Microsoft Xbox был оснащён процессором Pentium 3 «Coppermine» в сочетании с дискретным графическим процессором GeForce 3, поставляемым NVIDIA.

#intel #microsoft #xbox
Источник: techpowerup.com
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