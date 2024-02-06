Компания запланировала специальное мероприятие.

Billy Freeman, Unsplash

Генеральный директор игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) на своей личной странице @XboxP3 в Twitter (заблокирован в РФ) сообщил о запланированном на следующую неделю мероприятии, которое должно внести ясность в будущее Xbox, сообщает Neowin.

Последние недели выдались довольно тяжёлыми как для игрового подразделения Microsoft, так и для его фанатов. В конце января компания объявила о сокращениях, а на прошедших выходных поползли слухи о выпуске на консоли конкурента игр, ранее эксклюзивных для ПК и игровых консолей Xbox. Новости вызвали массу споров среди геймеров и, возможно, в компании хотят положить им конец, дав официальные ответы на накопившиеся в сообществе вопросы. В частности, после приобретения Activision Blizzard в октябре прошлого года Microsoft не озвучила конкретные планы в отношении этой новой части своего игрового подразделения.

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«Мы слушаем и слышим вас. На следующей неделе мы запланировали мероприятие посвященное вопросам развития бизнеса, на котором мы хотим поделиться с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Оставайтесь с нами», — написал Спенсер.

В каком формате пройдёт мероприятие, пока непонятно, но в Neowin считают, что оно может стать поворотным моментом в игровом бизнесе Microsoft в целом.