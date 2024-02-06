Самой быстрой моделью будет вариант на 2 ТБ.

Crucial готовится представить следующее поколение PCIe 5.0 твердотельных накопителей. На смену серии T700, которая на момент запуска была признана одной из самых быстрых, придёт новое и намного более быстрое решение T705, сообщают OC3D и VideoCardz со ссылкой на японский ресурс Jisakuhibi. Судя по опубликованным спецификациям, новое решение использует 232-слойную TLC 3D NAND флэш-память Micron B58R FortisFlash и предлагает скорости до 14,5 ГБ/с.

Модель Crucial T705 объёмом 2 ТБ будет самой быстрой версией со скоростью последовательного чтения и записи 14,5 и 12,7 ГБ/с соответственно. Модель объёмом 4 ТБ будет немного медленнее 2-терабайтной, а модель на 1 ТБ — заметно медленнее. Тем не менее, все три легко превосходят по скоростным показателям первые твердотельные накопители, выпущенные в прошлом году. Также ожидается, что серия Crucial T705 обеспечит производительность на произвольных операциях чтения в диапазоне 1400000…1550000 IOPS и на произвольных операциях записи в диапазоне 1750000…1800000 IOPS.

реклама

В настоящее время неизвестно, какой контроллер использует Crucial T705, модели T700 основаны на Phison E26, поэтому можно предположить, что новые накопители получат улучшенный Phison E26 Max14um.

Crucial T705 выпускается в двух вариантах: с радиатором и без. Модель с радиатором будет предлагаться как в чёрном, так и в белом исполнении, но последняя может быть доступна в ограниченном количестве, на что указывает пометка Limited Edition.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент неясно, когда Crucial планирует выпустить твердотельный накопитель T705 и сколько он будет стоить.