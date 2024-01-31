Утверждая, что карта на 70% быстрее RTX 3080 Ti в генерации изображений с помощью Stable Diffusion XL.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 551.31 и, похоже, из нового в нём только поддержка GeForce RTX 4080 SUPER — последней из трёх новых SUPER видеокарт. В остальном компания перечисляет те же нововведения, что и в предыдущем выпуске 551.23. Это поддержка новых игр и новых технологий, включая RTX Video HDR. Подробности уже рассматривались ранее.

К сожалению, нет никакой информации о прогнозируемом ранее повышении производительности в Cyberpunk 2077. Возможно, в следующем обновлении. Стоит отметить, что NVIDIA незаметно увеличила количество сессий кодирования на многих видеокартах.

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В дополнении к новому драйверу NVIDIA отмечает, что RTX 4080 SUPER значительно быстрее RTX 3080 Ti в генерации контента с помощью ИИ: в модели Stable Diffusion XL создание изображений 1024x1024 с использованием Stable Diffusion WebUI от Automatic1111 в 1,7 раза быстрее на новой карте, а генерация видео в Stable Video Diffusion в 1,5 раза быстрее.