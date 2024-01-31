Официального анонса не было, но изменения заметили на сайте NVIDIA.

Судя по всему, в одном из последних выпусков драйверов NVIDIA увеличила количество одновременных сессий кодирования видео, которые могут выполняться одним графическим процессором. Хотя это не упоминается в примечаниях к недавним выпускам, таблица с информацией о возможностях кодирования и декодирования видеокарт на веб-сайте NVIDIA была обновлена. Согласно таблице, теперь все видеокарты кроме GTX 1630 поддерживают до 8 одновременных сессий кодирования, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Stream Guides. Видеокарта GTX 1630 может поддерживать только 3 одновременных сессии кодирования. Возможно, NVIDIA объявит об изменениях сегодня с выпуском драйвера для RTX 4080 SUPER.

Фрагмент таблицы Video Encode and Decode GPU Support Matrix для видеокарт RTX 40 на сайте NVIDIA. Источник изображения: NVIDIA

Как объясняют специалисты, несмотря на то, что это обновление затронет практически все графические процессоры NVIDIA, включая семейства Maxwell, Pascal, Turing, Volta, Ampere и Ada Lovelace, только видеокарты среднего и высокого уровня из серии RTX 40 с двумя кодировщиками NVENC действительно смогут получить преимущество. Это модели RTX 4070 Ti и выше. Другие видеокарты быстрее достигнут предела производительности, чем количества сессий кодирования.

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Изменения могли быть реализованы в рамках совместной работы NVIDIA и Twitch, направленной на расширение возможностей потоковой передачи по протоколу RTMP. Этот протокол позволяет передавать одновременно несколько видеопотоков с разным качеством и разрешением, а на платформе это будет использоваться в целях оптимизации контента для зрителей.