А также много чего ещё: обновление CUDA, исправление ошибок и т.д.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready версии 551.23, сообщает Guru3D, это значительное обновление и первая версия из новой «ветки» 550. Во-первых, драйвер поддерживает RTX 4070 Ti SUPER, вторую видеокарту из трёх новых моделей, представленных в начале года. Первые обзоры новинки появились накануне, сегодня ожидается очередная волна публикаций с рецензиями более дорогих моделей и начало продаж.

Во-вторых, в GeForce Game Ready 551.23 внедрены новые технологии и улучшены существующие. Появилась поддержка анонсированной ранее RTX Video HDR — интеллектуальной технологии, которая преобразует SDR видео в HDR. Режим уменьшения задержки NVIDIA Ultra Low Latency теперь работает с DirectX 12 играми, а технология интеллектуального масштабирования видео в браузерах и медиаплеерах RTX Video Super Resolution получила автоматический режим работы. Помимо этого, платформа CUDA была обновлена до версии 12.4, внесено множество мелких правок и изменений.

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В-третьих, не обошлось без поддержки новых игр, GeForce Game Ready 551.23 содержит оптимизации для Like a Dragon: Infinite Wealth, Enshrouded, TEKKEN 8 и Suicide Squad: Kill The Justice League. А в числе исправлений: критические ошибки в Forza Horizon 4 при применении фильтров Ansel/Freestyle, периодические мерцания и артефакты на RTX 4060 Ti при работе в различных приложениях, проблемы дублирования изображения с G-SYNC совместимого монитора на HDMI монитор.