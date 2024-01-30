Когда изменения внесут в стабильный выпуск, неизвестно.

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Владельцы видеокарт NVIDIA могут ожидать большой прирост производительности в Cyberpunk 2077. По данным специалистов с YouTube канала Compusemble, бета-драйвер NVIDIA под номером 550.9 обеспечивает прирост частоты кадров на 23% и больше, сообщают в Wccftech. Замеры проводились на тестовой сборке Windows 11 26040 для инсайдеров, не исключено, что и новая версия ОС оказала некоторое положительное влияние на результаты.

Тестовые драйверы не сопровождаются списком изменений, поэтому неизвестно, что могло так повлиять на производительность игры. В каком стабильном выпуске данные улучшения будут реализованы, также неизвестно. Возможно уже в следующем, который появится с выходом видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. Если верить информации VideoCardz, обзоры новинки было решено отложить на один день, может быть, рецензенты успеют протестировать игры с новым программным обеспечением.