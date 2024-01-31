Это снижает производительность.

Первые настольные APU из серии APU Ryzen 8000G были протестированы на днях и показали заметное улучшение производительности, по сравнению с APU предыдущего поколения. Хотя результаты впечатляют, оказалось, что эти APU в настоящее время способны работать на полную мощность только в течение ограниченного времени.

Это связано с тем, что AMD по ошибке не отключила технологию STAPM, когда создавала настольные APU из мобильных чипов Hawk Point.

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STAPM (Skin Temperature Aware Power Management) предназначена для регулирования мощности в зависимости от температуры мобильных процессоров Ryzen и Athlon, её не следует использовать на настольных компьютерах, и будущее обновление BIOS должно исправить это, рассказали на YouTube канале GamersNexus, передаёт Neowin.

AMD подтвердила, что ограничения STAPM будут сняты в будущем обновлении прошивки.

Под нагрузкой потребляемая мощность AMD Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G за короткий период времени падает примерно с 80 Вт до 50 Вт. С новым BIOS чипы должны работать в полную силу в течение длительного периода времени.