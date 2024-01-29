В серии Alchemist такие конструкции были.

Дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist представлены как для настольных систем, так и для ноутбуков. Что интересно, в последнем случае они встречаются в формате MXM, который становится всё более экзотическим. Возможно, в следующей серии Battlemage подобных решений выпускаться уже не будет. Так утверждает YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead, подкрепляя свою информацию фрагментом якобы из слайда Intel, где сказано, что Battlemage в виде мобильных MRB плат расширения (add-in video cards) не запланирован. Также источники инсайдера отмечают некоторые признаки того, что мобильная линейка Battlemage в целом может быть менее масштабной, чем ожидалось, сообщает VideoCardz.

На сегодняшний день производители ноутбуков припаивают графический процессор непосредственно к материнской плате, а карты расширения на основе плат MXM или PCIe постепенно уходят в прошлое. Это делается для того, чтобы минимизировать занимаемую площадь, повысить эффективность охлаждения и снизить расходы.

реклама

Фрагмент слайда содержит некоторые подробности и о настольной видеокарте Battlemage, по-видимому, стандартная конструкция платы в длину должна занимать 8 дюймов (около 20,3 см), а в толщину — два слота расширения. Что интереснее, подтверждается поддержка PCIe Gen5.

Графические решения Battlemage, как ожидается, представят в этом году. Информации о характеристиках пока нет, ни от надёжных инсайдеров, ни от Intel. Компания лишь подтвердила недавно, что новые видеокарты тестируются в лабораториях, всё идёт по плану, а большая часть команды уже работает над последующими поколениями видеокарт. Кроме дискретных видеокарт Battlemage появится в виде интегрированной графики процессоров Lunar Lake.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



