В Японии сообщают, что она будет доступна с 26 января.

Компания ASUS в прошлом году представила новые комплектующие в тематической линейке, посвящённой героям аниме сериала Evangelion. К сожалению, на материнской плате ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 была допущена ошибка в названии сериала — на одном из декоративных элементов радиатора подсистемы питания вместо Evangelion было написано Evangenlion.

Компания отреагировала и согласилась предоставить покупателям новый декоративный элемент без ошибки, а также дополнительную гарантию. Теперь, как сообщает японский GdM, на платах, поставляемых с 26 января, ошибки уже не будет. Неизвестна актуальность этой информации для глобального рынка, возможно, сроки зависят от конкретного региона.

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Текущая линейка ASUS ROG Evangelion посвящена боевому роботу Eva-02 и его оператору Аске (Asuka). И робот Eva-02, и костюм оператора в сериале отличаются ярко красной расцветкой, в ней выполнены комплектующие и периферия новой линейки — ассортимент позволяет создать не только тематический ПК, а в целом рабочее пространство, не хватает только монитора, мышь, клавиатура, коврик есть.