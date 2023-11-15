Опечатка была допущена на одной из деталей платы, в названии сериала, которому посвящена специальная серия.

ASUS готова предоставить покупателям материнских плат ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition с опечаткой на декоративной панели системы охлаждения новую аналогичную деталь без опечатки, сообщает HardwareLuxx, ссылаясь на официальное объявление компании.

Стоит подчеркнуть, исходя из заявления, покупатель получит только новый декоративный элемент, об обмене платы на новую речи не идёт, поскольку дефект носит исключительно эстетический характер и не влияет на работоспособность и производительность. Вероятно, заменять этот элемент покупателю придётся тоже самостоятельно. Кроме новой декоративной панели покупатели плат с опечаткой получат дополнительный год гарантии. За подробностями необходимо обращаться в местную службу поддержки клиентов.

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Ранее сообщалось, что ASUS допустила опечатку в названии аниме сериала Evangelion, которое присутствует на декоративной панели системы охлаждения VRM. Для фанатов сериала это может быть довольно значимым дефектом. Судя по всему, декоративная панель материнской платы ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition — единственная деталь с ошибкой во всей линейке тематических продуктов.