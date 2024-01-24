Прошивки доступны для загрузки на сайте компании.

Среди моделей NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, протестированных накануне, был вариант Ventus 3X от компании MSI, оказавшийся среди других похожих моделей самым медленным. Рецензенты сразу предупредили о наличии проблем в прошивке видеокарты, на тот момент компания уже работала над их исправлением. В день начала продаж видеокарт MSI выпустила новые BIOS не только для Ventus 3X, но и других модификаций RTX 4070 Ti SUPER, принеся извинения за неудобства.

Эти видеокарты получили новый BIOS. Источник изображения: MSI

Новый BIOS версии 95.03.45.40.F0 был настроен, чтобы видеокарты соответствовали ожидаемой производительности. Для загрузки новой прошивки необходимо воспользоваться ссылкой в официальной новости, сразу перейти на страницу поддержки интересующей видеокарты или воспользоваться фирменной утилитой MSI Center.

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Стоит отметить, что сегодняшний выпуск драйвера NVIDIA для GeForce RTX 4070 Ti SUPER кроме поддержки новой видеокарты приносит и ряд новых возможностей, в числе которых интеллектуальное преобразование SDR видео в HDR и режим ультранизкой задержки для DirectX 12 игр.