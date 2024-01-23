Хотя прирост относительно RTX 4070 Ti не такой большой.

Появились первые обзоры GeForce RTX 4070 Ti SUPER, второй видеокарты из новой «суперской» тройки NVIDIA. Рекомендованная цена видеокарты за рубежом составляет 799 долларов США. На старте новой серии столько стоила обычная RTX 4070 Ti. Теперь за эти деньги покупатель получает 10-процентный прирост вычислительных блоков и 16 ГБ 256-битной памяти вместо 12 ГБ 192-битной. Обновление подсистемы памяти рецензенты из TechPowerUp называют самым большим преимуществом SUPER версии над оригинальной RTX 4070 Ti.

В основе GeForce RTX 4070 Ti SUPER более крупный графический процессор AD103, который также можно найти в RTX 4080, но в версии для RTX 4070 Ti SUPER задействовано 66 из 80 потоковых мультипроцессоров (SM). В целом карта предлагает 8448 CUDA ядер, 268 тензорных ядер, 66 ядер трассировки лучей, 262 текстурных блока и 96 блоков растеризации, а также кэш 2-го уровня объёмом 48 МБ. Общая мощность видеокарты (TGP) 285 Вт, а максимальная частота в соответствии с эталонными спецификациями 2610 МГц.

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NVIDIA не подготовила GeForce RTX 4070 Ti SUPER в дизайне Founder Edition (FE), поэтому сегодня доступны обзоры множества различных карт от партнёров по рекомендованной цене и не все они одинаковы. В TechPowerUp отметили, что производительность варианта MSI Ventus 3X ниже, чем у аналогичных моделей от других производителей. Что-то не так было в BIOS и на сегодняшний день компания решила проблемы новой прошивкой, тем не менее, карта в тестах показала результаты чуть хуже остальных, примерно на 1%. Не исключено, что производительность подтянут ещё одним обновлением.

Частичные данные из обзора TechPowerUp. Источник: TechPowerUp

В целом рецензенты TechPowerUp назвали GeForce RTX 4070 Ti SUPER солидным обновлением относительно RTX 4070 Ti, однако прирост производительности оказался куда менее заметным, чем в случае с RTX 4070 и SUPER. Без трассировки лучей при разрешении 1440p карта в среднем на 6% быстрее, в 4K — на 9%. По сравнению с флагманом прошлого поколения, RTX 3090 Ti, рассматриваемая новинка до 4% быстрее. При этом AMD Radeon RX 7900 XT быстрее RTX 4070 Ti SUPER на те же 4%, а преимущество RX 7900 XTX достигает 22% в 4K разрешении.

Частичные данные из обзора TechPowerUp. Источник: TechPowerUp

NVIDIA по прежнему лидирует, когда речь заходит о трассировке лучей, GeForce RTX 4070 Ti SUPER опережает AMD Radeon RX 7900 XT на 22% и даже быстрее RX 7900 XTX в большинстве игр. Также карты NVIDIA не оставляют шансов конкурентам в различных приложениях с искусственным интеллектом, пишет TechPowerUp. От разгона можно ожидать повышение производительности на 6…7%.

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В итоге NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER создаёт впечатление универсальной видеокарты для 1440p и 4K разрешения. Она идеально подойдёт для игр с максимальными настройками на скоростных 1440p мониторах. В 4K настройки придётся поубавить, возможно, воспользоваться технологиями масштабирования и генерации кадров для достижения комфортного FPS.