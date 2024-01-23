Им приписывают графику настольного уровня.

В конце прошлого года AMD официально подтвердила подготовку процессоров Strix Point, появление которых до этого предсказывали инсайдеры. Помимо Strix Point инсайдеры рассказывали о Strix Halo — премиальных APU с интегрированной графикой дискретного уровня. Согласно исправлениям в ROCm, открытой программной платформе AMD для вычислений на GPU, Strix Halo действительно существует, сообщает VideoCardz.

В изменениях нет какой-либо информации о характеристиках, они лишь подтверждают, что под кодовым обозначением GFX1150 скрывался исходный чип Strix Point (STRIX1), а под обозначением GFX1151 — Strix Halo. Оба продукта должны быть основаны на архитектурах Zen5 и RDNA3.5, а также предлагать значительно более быстрые ускорители искусственного интеллекта XDNA2 с вычислительной производительностью около 40…50 TOPS.

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Специалисты полагают, что AMD Strix Halo может стать конкурентом чипам Apple M-серии. Это уже не маломощный APU, а альтернатива настольным решениям в одном блоке. По слухам, максимальная конфигурация Strix Halo предложит до 16 ядер Zen5 и до 40 вычислительных блоков RDNA3.5 в тепловом пакете 55…120 Вт. Дебют Strix Halo ожидают в 2025 году, но это может произойти и раньше.