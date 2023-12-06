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AMD анонсировала на мероприятии Advance AI следующую серию мобильных процессоров Ryzen 8040, сообщает японское издание GdM. Кодовое название серии Hawk Point, процессоры по-прежнему основаны на архитектурах Zen4 и RDNA3, как и текущая серия 7040. Не все, но большинство моделей оснащены нейронным сопроцессором на базе архитектуры XDNA.
Архитектуры те же, пиковые частоты относительно текущей линейки не выросли, так в чём же преимущество? Похоже, что одно из значимых преимуществ — производительность в задачах искусственного интеллекта (ИИ). Вычислительная производительность нейронного сопроцессора XDNA в новой серии выросла с 10 до 16 ТОПС. По данным AMD, в рабочих нагрузках, связанных с некоторыми популярными генеративными моделями ИИ, это обеспечит прирост производительности до 40%.
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В серии доступны процессоры с тремя настраиваемыми уровнями энергопотребления: 35…54 Вт, 20…30 Вт и 15…30 Вт. К первому уровню относятся модели HS, обозначение которых заканчивается на цифру 5. Ко второму уровню относятся модели HS, обозначение которых заканчивается на 0, а к третьему — модели U. В последнем случае нужно проявить внимательность, поскольку только одна модель в категории U получила блок XDNA — это 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8640U. Остальные, 6-ядерный Ryzen 5 8540U и 4-ядерный Ryzen 3 8440U, не получили нейронный сопроцессор и, скорее всего, основаны на кристалле Phoenix2 с комбинацией ядер на разных вариантах архитектуры Zen 4. Старшие процессоры получили по 8 процессорных ядер, всего в серии Hawk Point представлено девять моделей.
Сравнивая серию с 14-ядерным 20-поточным Intel Core i9-13900H, компания AMD заявила о 10-процентном преимуществе в многопоточных нагрузках, преимуществе в 80% и 40% в играх и рабочих задачах соответственно.
AMD уже поставляет процессоры Ryzen 8040 клиентам, появление первых устройств с ними ожидается в первом квартале 2024 года.
Кроме этого, AMD подтвердила планы выпустить в 2024 году следующее поколение процессоров под кодовым названием Strix Point. В их состав войдёт обновлённый нейронный сопроцессор XDNA2, производительность которого, как ожидается, будет в три раза выше текущих решений.
- Источники
- GdM (hermitage akihabara)