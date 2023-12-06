В Hawk Point значительно повышена производительность нейронного сопроцессора XDNA.

AMD анонсировала на мероприятии Advance AI следующую серию мобильных процессоров Ryzen 8040, сообщает японское издание GdM. Кодовое название серии Hawk Point, процессоры по-прежнему основаны на архитектурах Zen4 и RDNA3, как и текущая серия 7040. Не все, но большинство моделей оснащены нейронным сопроцессором на базе архитектуры XDNA.

Архитектуры те же, пиковые частоты относительно текущей линейки не выросли, так в чём же преимущество? Похоже, что одно из значимых преимуществ — производительность в задачах искусственного интеллекта (ИИ). Вычислительная производительность нейронного сопроцессора XDNA в новой серии выросла с 10 до 16 ТОПС. По данным AMD, в рабочих нагрузках, связанных с некоторыми популярными генеративными моделями ИИ, это обеспечит прирост производительности до 40%.

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В серии доступны процессоры с тремя настраиваемыми уровнями энергопотребления: 35…54 Вт, 20…30 Вт и 15…30 Вт. К первому уровню относятся модели HS, обозначение которых заканчивается на цифру 5. Ко второму уровню относятся модели HS, обозначение которых заканчивается на 0, а к третьему — модели U. В последнем случае нужно проявить внимательность, поскольку только одна модель в категории U получила блок XDNA — это 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8640U. Остальные, 6-ядерный Ryzen 5 8540U и 4-ядерный Ryzen 3 8440U, не получили нейронный сопроцессор и, скорее всего, основаны на кристалле Phoenix2 с комбинацией ядер на разных вариантах архитектуры Zen 4. Старшие процессоры получили по 8 процессорных ядер, всего в серии Hawk Point представлено девять моделей.

Сравнивая серию с 14-ядерным 20-поточным Intel Core i9-13900H, компания AMD заявила о 10-процентном преимуществе в многопоточных нагрузках, преимуществе в 80% и 40% в играх и рабочих задачах соответственно.

AMD уже поставляет процессоры Ryzen 8040 клиентам, появление первых устройств с ними ожидается в первом квартале 2024 года.

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Кроме этого, AMD подтвердила планы выпустить в 2024 году следующее поколение процессоров под кодовым названием Strix Point. В их состав войдёт обновлённый нейронный сопроцессор XDNA2, производительность которого, как ожидается, будет в три раза выше текущих решений.