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Moleculo
AMD может выпустить Zen5 APU Strix Point в середине 2024 года, а Fire Range и Strix Halo — в 2025
Инсайдер Moore’s Law Is Dead рассказал о возможных планах AMD на 2024 и 2025 год.

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AMD может представить в следующем году много новинок, если верить инсайдерам, планы у компании довольно обширные, о некоторых из них рассказал YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead. В новом видео обсуждается план, ориентированный на APU с интегрированной графикой, такой как RDNA1, RDNA2 или RDNA3.5, а также встроенными ускорителями искусственного интеллекта XDNA1 или 2, отмечает VideoCardz.

Как и ранее, выделяется несколько сегментов по производительности, в 2024 году верхний Ultimate Compute займут Zen4 решения Dragon Range с 3D V-Cache, замена им придёт только в 2025 году — семейство Fire Range на базе Zen5. Интереснее выглядят новые сегменты Elite и Premium, где появятся процессоры Strix: Strix Point и Strix Halo. По новым данным инсайдера, Strix Halo, который, по слухам, будет предлагать 16 ядер Zen5, до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 и ускоритель ИИ XDNA2, появится только в 2025 году. Что касается Strix Point, есть шансы увидеть эти APU в следующем году, не исключено, что их анонсируют на выставке CES 2024. Таким образом, в сегменте ноутбуков Strix Point станут первыми Zen5 APU с количеством процессорных ядер до 12.

Источник: Moore's Law Is Dead, YouTube

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Планы относительно Hawk Point не изменились с предыдущих слухов, судя по всему, это обновление Phoenix, которое предложит в 2024 году до 8 ядер Zen4, графику RDNA 3 и ускоритель XDNA1. В свою очередь, преемником Hawk Point в 2025 году станет Kraken Point, снова ожидается до 8 ядер, но уже на базе Zen5, графика обновится до RDNA3.5, а ускорителем ИИ будет уже XDNA2. На замену APU Rembrandt в 2025 году ожидается семейство Escher: до 8 ядер Zen4, архитектура RDNA3 и XDNA1.

Что интересно, ИИ чипу XDNA2 инсайдер приписывает повышение производительности до 40…40 ТОПС, что специалисты связывают с возможными требованиями новой операционной системы Microsoft, о которой также уже долго время ходят слухи, в частности, о том, что в неё будут тесно интегрированы различные ИИ возможности, для которых и потребуется такая производительность.

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Источники
VideoCardz
Moore's Law Is Dead, YouTube
#amd #процессоры #amd apu #amd zen5
Источник: videocardz.com
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