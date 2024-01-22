Появилась очередная порция слухов о будущих процессорах.

Jeremy Bezanger, Unsplash

В числе будущих процессоров Intel серии Lunar Lake и Arrow Lake. Первые ориентированы на премиальные тонкие и лёгкие ноутбуки, вторые будут охватывать несколько сегментов, включая ноутбуки, портативные устройства и настольные ПК. Ноутбуки на базе Lunar Lake ожидают в конце этого года, а на базе Arrow Lake — в начале следующего. Как мобильные процессоры из этих семейств будут позиционироваться друг относительно друга на рынке? Инсайдеры полагают, что Arrow Lake-U станет более дешёвой альтернативой Lunar Lake-MX, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Bionic_Squash.

Предполагается, что процессоры Intel Lunar Lake-MX и Arrow Lake-U будут использовать разные технологические процессы, Lunar Lake более передовой, благодаря чему удастся добиться более высокой производительности на ватт, чем в случае с Arrow Lake-U. Последним приписывают примерно 10-процентное улучшение относительно Meteor Lake-U. Кроме этого, в Lunar Lake ожидается интегрированная графика нового поколения Xe2-LPG (серия Battlemage), улучшенный нейронный блок для ускорении алгоритмов искусственного интеллекта, некоторые архитектурные преимущества и т.п. В Arrow Lake, по слухам, будет использоваться улучшенная графика Alchemist.

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Судя по всему, ситуация будет аналогична текущей с Intel Meteor Lake-U и Raptor Lake-U Refresh. Линейка Meteor Lake-U (входит в Core Ultra) предназначена для премиальных устройств, которые обычно стоят от 1000 долларов США, тогда как более доступные модели оснащены чипами Raptor Lake-U Refresh (Core 1-го поколения) попадают в категорию ниже 1000 долларов США.

Накануне появились слухи и о настольных Intel Arrow Lake-S, в СМИ обсуждают выдержки из документации, которые первоначально были опубликованы Twitter (заблокирован в РФ) блогером @YuuKi_AnS. В выдержках якобы информация о ранних образцах процессоров, новой платформе LGA1851 и чипсетах. Так в Tom’s Hardware отмечают, что, судя по документам, в планах три основные конфигурации кристаллов для процессоров: 8P+16E, 6P+16E и 6P+8E.

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В целом, опубликованные выдержки рождают больше вопросов, чем ответов, в частности, непонятно, будут ли поддерживать P-ядра процессоров Intel Arrow Lake-S многопоточность Hyper-Threading, ранее инсайдеры обсуждали возможность отключения многопоточности для достижения большей однопоточной производительности, но считали, что произойдёт это не ранее гипотетического Arrow Lake-S Refresh. В остальном от процессоров ожидают поддержку DDR5-6400 «из коробки», 20 линий PCIe 5.0 для видеокарт и твердотельных накопителей, 4 линии PCIe 4.0 в дополнение к 24 линиям PCIe 4.0 чипсета.