Появились первые тесты производительности.

GPD анонсировала обновлённую версию портативной игровой консоли Win Max 2, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на ITHome. Консоль 2024 года оснастят процессором AMD Ryzen 7 8840U из новой серии, представленной в январе. По первым тестам, относительно текущего Win Max 2 с процессором 7840U значительного прироста производительности в базовых задачах ждать не стоит — оценки бенчмарков на 3% выше. Это неудивительно, поскольку серии 7040 и 8040 используют одни и те же ядра Zen 4.

Источник изображений: ITHome

В CPU-Z AMD Ryzen 7 8840U в обновлённой версии GPD Win Max 2 набрал 664,2 балла в одноядерном и 5628,3 балла в многоядерном тесте, а 7840U в текущем варианте консоли — 662 и 5488,4 балла соответственно.

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Тем не менее, для тех, кто активно пользуется ИИ возможностями операционной системы Windows 11, обновлённый GPD Win Max 2 c AMD Ryzen 7 8840U может быть интересен. Новый процессор оснащён улучшенным NPU XDNA2, который до 40% быстрее предыдущей версии в 7840U. В Tom’s Hardware пишут, что общая теоретическая производительность 8840U в ИИ задачах оценивается в 45 TOPS, хотя AMD указывала на одном из слайдов значение 39 TOPS для серии 8040, а в спецификациях 8840U — 38 TOPS.

Версия GPD Win Max 2 2023 года. Источник изображения: GPD и Liliputing

По информации аналитиков TrendForce, в Microsoft установят порог 40 TOPS, чтобы устройство могло называться AI PC. Судя по всему, в компании будут использовать свой набор бенчмарков, поэтому не исключено, что оценка чипа может отличаться от той, что указал производитель. В любом случае, очевидно, что шансы получить звание AI PC у версии консоли на 8840U гораздо больше.

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Дата выпуска обновлённых GPD Win Max 2 не была объявлена, возможно, это произойдёт ближе к выходу следующего крупного обновления Windows. На днях появилась инсайдерская информация о том, что ожидает Windows в 2024 году. Сообщалось, что большое обновление перенесёт систему на совершенно новую платформу со множеством разных улучшений, а Copilot будет всё глубже интегрироваться в интерфейс и участвовать во всё большем количестве рабочих процессов. Поставки компьютеров с Windows на новой платформе могут начаться уже летом, а полноценное обновление ожидают осенью.