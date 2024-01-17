Интересный вариант для компактных недорогих ПК и мультимедиа систем.

SPARKLE выпускает компактные видеокарты Intel Arc A310 и A380 в низкопрофильном исполнении, сообщает японский ресурс GdM. Младшая модель Intel Arc A310 ECO занимает всего лишь один слот расширения, размеры карты 69×156×15 миллиметров (мм), в системе охлаждения используется один вентилятор. Этого должно быть достаточно, чтобы отвести 50 Вт тепла, на которые рассчитана видеокарта. Дополнительного питания A310 ECO не требует, работая на частоте 1000 МГц и предлагая 4 ГБ 64-битной GDDR6, один HDMI 2.0 и пару mini DisplayPort.

SPARKLE Intel Arc A310 ECO. Источник изображения: SPARKLE

SPARKLE Intel Arc A380 GENIE более крупное и производительное решение, но всё ещё не требующее дополнительного питания. Модель занимает два слота расширения, имеет размеры 75×145×35 мм и использует два вентилятора в системе охлаждения. Графический процессор видеокарты работает на частоте 2000 МГц, используется 6 ГБ 96-битной GDDR6, набор видеовыходов такой же, как и предыдущей модели.

SPARKLE Intel Arc A380 GENIE. Источник изображения: SPARKLE

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Видеокарты представляют интерес для компактных рабочих систем, домашнего мультимедийного центра, производительности перечисленных видеокарт должно хватать и для некоторых игр на низких и средних настройках графики. Если нужно что то более производительное в данном формате, стоит обратить внимание на низкопрофильные NVIDIA GeForce RTX 4060, накануне стало известно о такой новинке от компании ASUS.