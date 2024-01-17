Частоты практически не отличаются от полноразмерных карт.

Энергоэффективность новых видеокарт NVIDIA Ada Lovelace позволила создать очень компактные конструкции для младших видеокарт серии. Похоже, в новом поколении видеокарты класса 60 впервые появились в низкопрофильном формате. Максимальное энергопотребление GeForce RTX 4060 составляет 115 Вт, такое количество тепла можно отвести небольшой системой охлаждения, кроме этого, количество компонентов на печатной плате RTX 4060 невелико, что позволяет уменьшить её до низкопрофильного формата. Ранее компания GIGABYTE представила низкопрофильную RTX 4060, теперь ASUS выпускает похожее решение, сообщает VideoCardz.

На сайте компании ASUS появилась низкопрофильная видеокарта GeForce RTX 4060 LP BRK 8GB GDDR6 и её OC версия. Несмотря на малые размеры, в системе охлаждения поместились три вентилятора. Компания отмечает, что вентиляторы имеют защиту от пыли IP5X и используют двойные шарикоподшипники, долговечность которых выше, чем у подшипников скольжения. Подробностей о конструкции радиатора нет, на изображениях видно несколько секцией и применение тепловых трубок. В толщину видеокарта занимает два слота расширения.

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Рабочие частоты видеокарты в стандартном режиме 2460 МГц и с заводским разгоном 2490 МГц не сильно отличаются от более крупных вариантов GeForce RTX 4060. Например, для стандартной ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO заявлены те же частоты. Если сравнивать OC версии, низкопрофильная настроена на 2490/2520 МГц, а Dual EVO — на 2505/2535 МГц.

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Цена ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK 8GB GDDR6 не уточняется.