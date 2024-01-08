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Moleculo
AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ поступит в продажу 24 января по цене 329 долларов США
Она получит то же количество ядер, что и модель без XT.

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AMD Radeon RX 7600 XT появится 24 января, сообщает VideoCardz. Рекомендованная цена составляет 329 долларов США, что на 60 долларов дороже варианта RX 7600 без XT, выпущенного несколько месяцев назад. Хотя карта имеет вдвое больший объем памяти, она получила ту же 128-битную шину памяти и чипы с той же скоростью — пропускная способность останется неизменной.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

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Странно, но AMD решила не использовать графический процессор Navi 32 для более производительной модели, оснастив её Navi 33 с 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Основные изменения коснулись частот: они выросли с 2,25 и 2,66 ГГц до 2,47 и 2,76 ГГц.

Увеличение объема памяти и частот повлекло увеличение энергопотребления со 165 Вт до 190 Вт. Однако это все ещё находится в пределах возможностей одного 8-контактного разъема питания. Также подтверждается, что RX 7600 XT будет предлагать разъём DisplayPort только версии 2.1, в то время как для RX 7600 производитель может выбирать между версиями 1.4a и 2.1.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

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По официальным тестам, AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти обеспечит более высокую производительность в играх с разрешением 1080p и 1440p при максимальных настройках графики и включённой трассировке лучей. AMD сравнивает новинку с Radeon RX 7600, GeForce RTX 2060 и RTX 4060 от NVIDIA, включая режимы с использованием FSR и/или DLSS. Пока доступна одна диаграмма, но специалисты отмечают, что RX 7600 XT можно назвать конкурентом RTX 4060.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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