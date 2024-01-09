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Moleculo
AMD официально представила APU Ryzen 8000G — цены и больше информации о производительности
На Ryzen 7 8700G можно играть даже в некоторые требовательные игры на низких настройках.

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AMD официально представила первые APU для платформы AM5, серию Ryzen 8000G, сообщает AnandTech. В дополнение к информации, появившейся ранее, стали известны цены и более подробные данные о производительности флагманского 8-ядерного APU с графикой Radeon 780M — Ryzen 7 8700G.

В разрешении 1080p и низкими настройками графики возможностей AMD Ryzen 7 8700G достаточно, чтобы обеспечить частоту кадров более 60 FPS даже в требовательных играх, таких как Cyberpunk 2077 и Far Cry 6. Частота кадров в более простых и киберспортивных проектах может приближаться к и превышать 100 FPS.

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Источник изображения: AMD и AnandTech

Для определённой категории пользователей и этого будет достаточно, но со временем 8700G можно дополнить производительной дискретной графикой, AMD приводит данные о производительности, которую можно ожидать при установке в пару к этому APU видеокарты Radeon RX 7900 XT: тот же Cyberpunk 2077 выдаёт в среднем 180 FPS в 1080p, но уже при высоких настройках графики.

Источник изображения: AMD и AnandTech

Если покупка мощной дискретной графики затягивается, пересидеть помогут технологии AMD, повышающие производительность. Так с AMD HYPER-RX и Fluid Motion Frames можно рассчитывать на прирост до 75% в некоторых случаях, как видно на слайде.

Источник изображения: AMD и AnandTech

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Наконец, рекомендованные цены: AMD Ryzen 7 8700G будет стоить от 329 долларов США, Ryzen 5 8600G от 229 долларов, а Ryzen 5 8500G — от 179 долларов. Младшая модель Ryzen 5 8300G пока будет поставляться исключительно для сборки готовых систем.

#amd #процессоры #am5 #ryzen 8000g
Источник: anandtech.com
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jsth
01:54
Для киберигрушек тоже ядра нужны, более того, именно для них-то и берут современные многоядерные процы с хорошим IPC. Сейчас имхо, 6 это минимум, 8 стандарт.
AMD официально представила APU Ryzen 8000G — цены и больше информации о производительности
dimchoos
01:48
"Ryzen 5 8500G — от 179 долларов", а можно, Ryzen 5 8450G 4 ядра с с графикой Radeon 780M? За 200$. Как раз для кибер игрушек.
AMD официально представила APU Ryzen 8000G — цены и больше информации о производительности
Александр Нокиа
01:42
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MriS
01:35
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