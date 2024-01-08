Старшие чипы получили Ryzen AI.

Syed Ali, Unsplash

AMD Ryzen 8000G — первые APU AMD для сокета AM5. Ресурс VideoCardz подтверждает, старшие модели получат встроенный ускоритель искусственного интеллекта (ИИ) XDNA1 Ryzen AI.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

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К моделям с Ryzen AI относятся 8-ядерный Ryzen 7 8700G и 6-ядерным Ryzen 5 8600G, они основаны на более крупном кристалле. Одновременно с этим 6-ядерный 8500G и 4-ядерный 8300G используют меньший кристалл без нейронного сопроцессора, а также отличаются комбинацией ядер Zen4 и Zen4c. Ко всему прочему 8300G не будет доступен в розничной продаже, младшая модель будет поставляться OEM-производителям и системным интеграторам. Все модели имеют TDP по умолчанию 65 Вт и оснащены встроенной графикой RDNA3: Radeon 780M (12CU), Radeon 760M (8CU) или Radeon 740M (4CU).

Источник изображения: AMD и VideoCardz

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Среди опубликованных слайдов наибольший интерес вызывает сравнение AMD Ryzen 7 8700G с системой, сочетающей процессор Intel Core i5-13400F и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 — всё ещё очень популярное решение в статистике игровой платформы Steam. AMD утверждает, что Ryzen 7 8700G со встроенной Radeon 780M в игровых сценариях может быть быстрее в 1,31 раза, а в рабочих — до 4,6 раз. На момент написания цены остаются неизвестными.