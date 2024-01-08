И при этом, по данным компании, не требуют массивных систем охлаждения.

Твердотельный накопитель Sabrent Rocket 5 PCIe 5.0 дебютирует на выставке CES 2024 и предлагает впечатляющие скорости чтения и записи — на последовательных операциях до 14 и 12 ГБ/с соответственно. Этот высокоскоростной твердотельный накопитель появится в продаже в вариантах ёмкостью 1, 2 и 4 ТБ, сообщает Guru3D.

Источник изображения: Sabrent, Guru3D и TweakTown (отредактировано)

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Что касается технических характеристик, Sabrent Rocket 5 ёмкостью 1 ТБ может похвастаться скоростью последовательного чтения и записи до 13 и 9,5 ГБ/с, скоростью произвольного чтения и записи 1,3 и 1,4 млн IOPS соответственно. Модели ёмкостью 2 и 4 ТБ повышают эту планку до 14 и 12 ГБ/с, также выше их скорости на произвольных операциях — 1,4 миллиона млн IOPS.

Источник изображения: Sabrent, Guru3D и TweakTown (отредактировано)

Немаловажно утверждение компании, что этот накопитель, несмотря на более высокие скорости, холоднее решений, присутствующих сейчас на рынке. Как отмечают в TweakTown, для охлаждения не понадобятся громоздкие радиаторы, достаточно того, что предлагают современные материнские платы из коробки.

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То, что на рынке до сих пор не появились твердотельные накопители PCIe 5.0 с пиковыми скоростями 14 ГБ/с, специалисты объясняют задержкой производства флэш-памяти Micron со скоростью 2400 МТ/с. Это связывают с мерами, принятыми из-за снижающегося спроса в 2023 году — темпы наращивания производства были скорректированы.