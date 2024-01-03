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Moleculo
NVIDIA опубликовала тизер новых видеокарт GeForce
Новинки ждут на выставке CES 2024.

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Похоже, NVIDIA только что намекнула на скорый запуск GeForce RTX 40 Super, опубликовав в социальных сетях изображение загадочной видеокарты с фирменной системой охлаждения Founders Edition и белой подсветкой, сообщает Wccftech. В частности, сообщения появились в официальных Twitter (заблокирован в РФ) аккаунтах компании для различных регионов, помимо этого, компания обновляет баннеры всех учётных записей NVIDIAGeForce, что намекает на подготовку к крупному событию.

Источник: NVIDIA Corporation, @NVIDIAGeForceBR, Twitter (заблокирован в РФ)

Хотя видеокарты Super нигде не упоминаются, последние новости не оставляют сомнения, что опубликованный тизер посвящён именно этим новинкам. До специального выступления компании во время выставки CES 2024 остаётся чуть меньше недели, но новые видеокарты уже отметились в каталогах интернет магазинов и на сайтах регуляторов, также компании начинают подогревать интерес к своим вариантам новых видеокарт, также публикую первые тизеры.

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Предполагаемые характеристики новинок были опубликованы на прошлой неделе, ожидается, что GeForce RTX 4080 Super получит самые быстрые на данный момент чипы памяти GDDR6X, а RTX 4070 Super — наибольшую прибавку CUDA ядер. Что из себя представляют все видеокарты, включая RTX 4070 Ti Super, можно узнать в предыдущей новости.

Источники
@NVIDIAGeForceBR, Twitter (заблокирован в РФ)
Wccftech
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: wccftech.com
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