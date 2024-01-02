StormX OC уже заметили в Сети.

Слухи о подготовке компанией NVIDIA видеокарты GeForce RTX 4090 D, а также трёх новых моделей Super уже подтвердились. Под конец прошлого года RTX 4090 D официально представили в Китае, а что касается моделей Super — партнёры NVIDIA публикуют тизеры и регистрируют эти модели у регуляторов, интернет магазины добавляют их в свои каталоги, осталось дождаться презентации на CES 2024. Ещё одна новинка, RTX 3050 6 ГБ, тоже отметилась на сайте регулятора, а теперь и в одном из российских магазинов, сообщает VideoCardz. Артикул NE63050S18JE-1070F — вариант видеокарты StormX OC от компании Palit.

Помимо этой находки ресурс утверждает, что Palit готовит версию StormX без заводского разгона (NE63050018JE-1070F), которая ожидаемо должна быть дешевле, а также модель KalmX с пассивным охлаждением (NE63050018JE-1070H). Последняя модель KalmX была представлена почти четыре года назад — это была GTX 1650. Вероятно, пониженный TGP урезанной RTX 3050 6 ГБ позволит компании снова использовать пассивную конструкцию. По слухам, энергопотребление RTX 3050 6 ГБ можно понизить до 70…75 Вт, что позволит избавиться от дополнительного питания. Такие варианты и могут оснастить пассивным охлаждением, они отлично будут смотреться в бюджетной компактной и тихой сборке с претензией на игры.