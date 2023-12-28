Помимо 12V-2x6 для питания видеокарт есть ещё четыре 6+2-контактных разъёма.

Компания SilverStone представила, возможно, самый мощный на сегодняшний день блок питания в форм-факторе SFX-L — Extreme1200R Platinum на 1200 Вт, сообщает TechPowerUp. Этот блок соответствует спецификации SFX12V 4.1, которая сопоставима с ATX 3.1, включая в себя собственный разъём питания 12V-2x6, способный передать видеокарте 600 Вт. Новый разъём 12V-2x6 является более надёжным преемником 12VHPWR, это особенно важно для компактных сборок с тесным расположением кабелей и компонентов, где обычно применяются SFX блоки питания.

Источник: SilverStone Technology

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SilverStone Extreme1200R Platinum обеспечивает мощность 1200 Вт при использовании одной шины +12 В на 100 А и имеет эффективность, соответствующую стандарту Cybenetics Platinum. В конструкции блока используются японские электролитические конденсаторы и реализованы наиболее распространённые защиты: от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

Источник: SilverStone Technology

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В системе охлаждения SilverStone Extreme1200R Platinum используется 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и поддержкой полупассивного режима работы с остановкой вентилятора при мощности менее 300 Вт. Помимо 600-ваттного разъёма 12V-2x6 для питания видеокарт предусмотрено четыре 6+2-контактных разъёма PCIe, также к блоку можно подключить восемь SATA накопителей. Цена не называется.