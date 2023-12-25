Видеокарта получила 12 ГБ видеопамяти.

Слухи о подготовке компанией NVIDIA обновлённых видеокарт Super в рамках текущей линейки GeForce RTX 40 ходят довольно долгое время. Представить три новые видеокарты должны уже скоро, в начале января будущего года, во время выставки CES 2024. Затем их будут постепенно выпускать с интервалом в неделю, сначала на полках магазинов окажется RTX 4070 Super и, похоже, в Сети есть изображение первой модели: Asus GeForce RTX 4070 Super Dual, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us.

Дизайн код и конструкция новинки соответствуют особенностям серии Dual. Это сравнительно компактная модель с системой охлаждения, оснащённой двумя вентиляторами. Толщина видеокарты чуть более двух слотов расширения, длина всей конструкции немного выходит за пределы печатной платы. Как отмечают в VideoCardz, модель Super выглядит компактнее оригинальной, хотя, если верить информации инсайдеров, её мощность выросла с 200 до 225 Вт.

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Важное изменение, которое видно на изображении, применение 16-контактного разъёма питания 12VHPWR, а не 8-контактного как у оригинальной модели. Возможно, это уже усовершенствованный разъём 12v-2x6, который должен быть надёжнее благодаря ряду доработок, но на данный момент точные спецификации остаются неизвестными, одно из изображений лишь подтверждает наличие 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Что касается графического процессора, по слухам, это вариант AD104-350 с активными ядрами CUDA в количестве 7168 единиц.