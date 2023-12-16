По модели каждую неделю с 8 января

Ранее на неделе инсайдеры назвали график выхода новых видеокарт NVIDIA в рамках линейки GeForce RTX 40. Ресурс VideoCardz подтверждает эту информацию, ссылаясь на свои источники, и приводит более подробный график предстоящего выпуска моделей SUPER. Всё начнётся с презентации 8 января, компания расскажет о трёх новых моделях, но выпускать их будут постепенно, по одной в неделю. В день презентации журналисты смогут показать RTX 4070 SUPER, полноценные обзоры на карты с ценой, соответствующей рекомендованной (РРЦ), появятся лишь 16 января. Обзоры на более дорогие варианты RTX 4070 SUPER разрешат публиковать 17 января, в день начала продаж.

Аналогичным образом: 23 января появятся первые обзоры RTX 4070 Ti SUPER, 24 января обзоры на более дорогие модели и начало продаж; 30 января первые обзоры RTX 4080 SUPER, 31 января обзоры более дорогих карт и начало продаж. В опубликованном VideoCardz документе нет никакой информации о RTX 3060 6 ГБ и специальной версии RTX 4090 D для Китая. Вероятно, первая появится позже, а вторая будет выпущена без лишнего шума и внимание ей уделят только в китайских СМИ.