Чуть дороже 13100 у этого же поставщика.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Процессоры Intel Core 14-го поколения фактически являются обновлением предыдущего, что отражает и название семейства Raptor Lake Refresh. Новинкам повысили частоты, флагманам добавили поддержку новой технологии Application Optimization (APO), наибольшие изменения в новом поколении произошли с моделями Core i7-14700, которым кроме повышения частот добавили ядер.

Что касается младших процессоров Core i3, они так и остались 4-ядерными. Недавно в Сети отметился Core i3-14100, процессор был протестирован: в Cinebench R23 набрал 1742 в однопотоке и 9091 балл в многопотоке, в стресс тесте AIDA64 продемонстрировал пиковые частоты при нагрузке на все ядра 4,5 ГГц с энергопотреблением около 69 Вт. Теперь новинку заметили на сайте американского поставщика ShopBLT, сообщает VideoCardz.

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Судя по всему, при заказе 1000 экземпляров Core i3-14100 в лотках стоимость одного процессора составит 150,27 долларов. Аналогично для процессора Core i3-13100 этот же поставщик указывает цену 148,49 долларов США. Предварительно можно сделать вывод, что цена младшей модели в новом поколении практически не изменится, но в конечном итоге всё будет зависеть от наценки продавца, так в VideoCardz напоминают, что 134 доллара — это рекомендованная цена Core i3-13100 при заказе тысячи экземпляров.

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Ожидается, что Intel представит заблокированные для разгона процессоры Core 14-го поколения в начале января следующего года, во время выставки CES 2024. Неофициальный перечень всех процессоров линейки был составлен благодаря информации, появлявшейся на сайтах производителей материнских плат. Кроме Core i3 в новом поколении ожидаются процессоры Intel 300 — обновлённая замена 2-ядерным 4-поточным «гиперпням».