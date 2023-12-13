В дополнение опубликованы несколько тестов двух младших моделей линейки.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Intel пока официально не называет сроки выхода процессоров Core 14-го поколения с заблокированном множителем, но очевидно, что их представят в ближайшее время. Ранее в Сети уже появился полный список процессоров, сюрпризов нет, новое поколение является обновлением предыдущего и в подавляющем большинстве оно ограничивается повышением пиковых частот.

В Сети уже появились некоторые тесты инженерных образцов, в частности, краткий тест Core i5-14600K был опубликован инсайдером и блогером @ecsm_official в Twitter (заблокирован в РФ). Теперь инсайдер утверждает, что оставшиеся процессоры поступят в продажу 8 января после презентации во время выставки CES 2024, передаёт Wccftech. Информация сопровождается тестами ещё двух процессоров: 10-ядерного Core i5-14400 и 4-ядерного Core i3-14100.

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Intel Core i5-14400 получил 6 P-ядер и 4 E-ядра, он имеет базовую тактовую частоту 2,5 ГГц с повышением до 4,7 ГГц, 20 МБ кэш-памяти 3-го уровня, 9,5 МБ кэш-памяти 2-го уровня и базовый TDP 65 Вт. В CInebench R23 процессор набрал 1773 балла в однопотоке, 16074 балла в многопотоке. Этого достаточно, чтобы опередить 12600K, подсчитали в Wccftech. Младший Core i3-14100 получил базовую тактовую частоту 3,5 ГГц с повышением до 4,7 ГГц и TDP 65 Вт. Процессор набрал 1742 балла в однопотоке и 9091 балл в многопотоке. При полной нагрузке на все ядра в стресс-тесте AIDA64 процессоры потребляли около 85 и 70 Вт соответственно.