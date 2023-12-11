Задумка интересная, но реализация подкачала.

Sime Basioli, Unsplash

В прошлом году Acer выпустила свои первые дискретные видеокарты для розничной продажи. Одной из новинок стал необычный вариант Intel Arc A770 в серии Predator BiFrost. Видеокарта получила систему охлаждения, сочетающую центробежный и осевой вентиляторы. Конструкция изначально вызывала вопросы, но обзоры и тесты показали, что она выполнена качественно и успешно справляется со своей задачей. После этого стало известно о разработке в Acer собственных вариантов и других видеокарт, в частности, NVIDIA GeForce RTX 4090 с жидкостным охлаждением в виде моноблока, который целиком устанавливается на видеокарту. Похоже, что в этом случае охлаждение реализовать получилось не очень хорошо.

Вариант NVIDIA GeForce RTX 4090 от Acer с моноблочным жидкостным охлаждением уже используется в готовых компьютерах компании Predator Orion X, сообщает Wccftech, такой компьютер попал на обзор к специалистам ресурса KitGuru. Конечно же наибольшее внимание привлекла видеокарта, с ней ознакомились подробнее, но результаты этого знакомства разочаровывают — в сравнении KitGuru решение оказалось одним из худших по температурам и уровню шума.

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Видеокарта занимает три слота расширения, несмотря на крупную конструкцию с большим радиатором (270×116×29 мм), весит меньше Founders Edition (FE) — 1,8 против 2,19 кг. Воздушный поток через радиатор создаётся парой 100-мм вентиляторов. Похоже, что внешне сложная конструкция на самом деле достаточно проста: в Acer взяли радиатор со встроенным жидкостным контуром и насосом, сделали проставки-теплосъёмники для отвода тепла к радиатору от основных компонентов. Судя по всему, для отвода тепла от графического процессора и чипов памяти используется испарительная камера, в обзоре не хватает подробностей в отношении этой части.

В результате, максимальная температура GDDR6X памяти была наихудшей среди протестированных решений — 96°C, что на 12°C больше, чем у модели FE. Температуры графического процессора тоже одни из самых высоких в сравнении, как и уровень шума. Пиковая частота видеокарты оказалась на 100 МГц ниже, чем у других решений с жидкостным охлаждением.

Задумка интересная, но реализация подкачала. В частности, авторы обзора отметили плохой контакт термопрокладок и чипами памяти, отсутствие термопрокладок на обратной стороне печатной платы для отвода тепла к бэкплейту, чем и обуславливаются высокие температуры памяти. Остаётся надеяться, что идея получит развитие и Acer сможет создать более эффективную конструкцию, возможно, объединяющую радиатор с полноценным водоблоком.

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