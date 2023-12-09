Появились правдоподобные предположения, почему NVIDIA отказывается от 8-гиговой модели.

По последним слухам, в числе новинок NVIDIA, запланированных на начало будущего года, урезанная GeForce RTX 3050 с 6 ГБ 96-битной видеопамяти и меньшим количеством активных функциональных блоков в графическом процессоре. Модель, как сообщали инсайдеры, заменит оригинальную 8-гиговую RTX 3050 и, скорее всего, не будет требовать дополнительного питания.

По предположениям Benchlife, выпуск урезанной RTX 3050, сопровождающийся прекращением производства оригинальной модели, может быть связан с подготовкой ещё одной видеокарты в линейке GeForce RTX 40, младшей модели RTX 4050. Звучит логично, но среди инсайдеров никто не сообщал о подготовке RTX 4050, активно обсуждались лишь новые варианты SUPER, которые должны появится в начале 2024 года. Урезанной RTX 3050 6 ГБ авторы ресурса приписывают рекомендованную цену 179-189 долларов США.

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Модель GeForce RTX 3050 6 ГБ может заместить постепенно уходящие, но всё ещё пользующиеся спросом GTX 1660 и 1660 Ti, предложив покупателям ряд новых возможностей: поддержку трассировки лучей, DLSS, новых медиа-форматов.