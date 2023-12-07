Ускорители построены на передовых технологиях.

Компания AMD в рамках мероприятия Advancing AI анонсировала накануне новые процессоры Ryzen 8000 серии с улучшенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ), но, пожалуй, самой грандиозной частью мероприятия была презентация новых ускорителей вычислений Instinct MI300X и Instinct MI300A, причём MI300A является первым в мире APU для центров обработки данных, сообщает Tom's Hardware.

Серия ускорителей Instinct MI300 использует самые передовые технологии, включая упаковку 3.5D, 5- и 6-нм техпроцессы. Чип MI300X содержит 153 миллиарда транзисторов и состоит из множества отдельных кристаллов, в числе которых: восемь 12Hi стеков памяти HBM3, восемь трёхмерных вычислительных стеков Accelerator Complex Die (XCD) на базе архитектуры CDNA3, четыре базовых 6-нм кристалла ввода-вывода. В результате чип предлагает 192 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью 5,3 ТБ/с, 256 МБ кэша Infinity Cache и 304 вычислительных блока. Восемь таких ускорителей посредством соединения через Infinity Fabric объединяются в одной платформе на базе открытого стандарта Open Compute Project (OCP), предлагая 1,5 ТБ памяти HBM3 и вычислительную производительности на операциях BF16/FP16 до 10,4 петафлопс. AMD отмечает превосходство над конкурирующей платформой NVIDIA H100 HGX по многим показателям.

реклама

AMD Instinct MI300A сочетает в себе центральный и графический процессор в одном корпусе. Решение рассматривается специалистами в качестве конкурента суперчипам NVIDIA Grace Hopper где центральный и графический процессоры расположены в отдельных микросхемах, однако работают в тандеме. MI300A использует ту же конструкцию, что и MI300X, заменяя два кристалла XCD тремя кристаллами CCD, в каждом из которых восемь ядер Zen4. В результате MI300A предлагает 24 процессорных ядра Zen4 и 228 вычислительных блоков CDNA3, объём памяти HBM3 сокращается до 128 ГБ. Теплопакет чипа можно настраивать в диапазоне 350…760 Вт, реализована умная система распределения мощности между кристаллами центрального и графического процессора. По данным AMD, MI300A обладает превосходством над суперчипом NVIDIA GH200 по производительности на ватт.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

AMD уже поставляет процессоры MI300 своим партнёрам, не упуская выгоду из быстро развивающегося рынка генеративного искусственного интеллекта в условиях огромного спроса на ускорители вычислений.