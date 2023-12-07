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Компания AMD в рамках мероприятия Advancing AI анонсировала накануне новые процессоры Ryzen 8000 серии с улучшенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ), но, пожалуй, самой грандиозной частью мероприятия была презентация новых ускорителей вычислений Instinct MI300X и Instinct MI300A, причём MI300A является первым в мире APU для центров обработки данных, сообщает Tom's Hardware.
Серия ускорителей Instinct MI300 использует самые передовые технологии, включая упаковку 3.5D, 5- и 6-нм техпроцессы. Чип MI300X содержит 153 миллиарда транзисторов и состоит из множества отдельных кристаллов, в числе которых: восемь 12Hi стеков памяти HBM3, восемь трёхмерных вычислительных стеков Accelerator Complex Die (XCD) на базе архитектуры CDNA3, четыре базовых 6-нм кристалла ввода-вывода. В результате чип предлагает 192 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью 5,3 ТБ/с, 256 МБ кэша Infinity Cache и 304 вычислительных блока. Восемь таких ускорителей посредством соединения через Infinity Fabric объединяются в одной платформе на базе открытого стандарта Open Compute Project (OCP), предлагая 1,5 ТБ памяти HBM3 и вычислительную производительности на операциях BF16/FP16 до 10,4 петафлопс. AMD отмечает превосходство над конкурирующей платформой NVIDIA H100 HGX по многим показателям.
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AMD Instinct MI300A сочетает в себе центральный и графический процессор в одном корпусе. Решение рассматривается специалистами в качестве конкурента суперчипам NVIDIA Grace Hopper где центральный и графический процессоры расположены в отдельных микросхемах, однако работают в тандеме. MI300A использует ту же конструкцию, что и MI300X, заменяя два кристалла XCD тремя кристаллами CCD, в каждом из которых восемь ядер Zen4. В результате MI300A предлагает 24 процессорных ядра Zen4 и 228 вычислительных блоков CDNA3, объём памяти HBM3 сокращается до 128 ГБ. Теплопакет чипа можно настраивать в диапазоне 350…760 Вт, реализована умная система распределения мощности между кристаллами центрального и графического процессора. По данным AMD, MI300A обладает превосходством над суперчипом NVIDIA GH200 по производительности на ватт.
AMD уже поставляет процессоры MI300 своим партнёрам, не упуская выгоду из быстро развивающегося рынка генеративного искусственного интеллекта в условиях огромного спроса на ускорители вычислений.
- Источники
- Tom's Hardware