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JONSBO представляет новый радиатор для твердотельных накопителей M.2 в формате 2280, модель получила короткое наименование M.2-6 и доступна в двух цветах: красном и сером, сообщает GdM.
Радиатор из алюминиевого сплава получил простой и стильный дизайн со сложной развитой теплообменной поверхностью в форме «двойного гребня и паза» для увеличения площади теплообмена, компания отмечает применение пескоструйной обработки.
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Вся конструкция состоит из двух частей, помимо радиатора это U-образное основание. Как видно на изображениях, в основании выполнено четыре отверстия под винты. Отверстия продолговатые, а значит у покупателя будет возможность регулировать зазор между основанием и радиатором — это необходимо для совместимости с одно- и двухсторонними накопителями.
Также на изображениях показаны две термопрокладки, которые должны входить в комплект поставки, их толщина составляет 1 мм. Основные размеры радиатора 23,4×13,2×72,2 мм. Цены не уточняются.