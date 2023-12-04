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Стала доступна новая версия информационно диагностической утилиты AIDA64 под номером 7.00. Подтверждается подготовка компанией NVIDIA новых видеокарт SUPER, по крайней мере, новой субфлагманской модели GeForce RTX 4080 SUPER — об этом явно сообщает список изменений. Также добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ, NVIDIA RTX 4500 Ada.
Сообщается об изменениях в интерфейсе, он стал понятнее и компактнее, появилась настраиваемая панель инструментов и поиск в верхней части окна. Появилась возможность выбирать отображаемые значки, переставлять их, вставлять разделители, строка меню заменена. Панели CPUID, тестов кэша, памяти и GPGPU претерпели изменения, внедрены доработки для процессоров Ryzen Threadripper 7000 и других процессоров Zen 4 с поддержкой инструкций AVX-512, AVX2, FMA3, AES-NI и SHA. Расширена поддержка материнских плат с разъемом AMD TR5, чипсетов AMD TRX50 и WRX90.
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В обновлении реализована расширенная поддержка процессоров Intel Meteor Lake и в целом новой мобильной платформы, реализованы 64-битные многопоточные тесты, оптимизированные для новых мобильных SoC Intel и инструкций AVX2. Тест стабильности системы теперь используют инструкции AVX-512, AVX2, AVX, Fused Multiply-Add (FMA) и аппаратное ускорение AES-NI совместимых процессоров Intel. Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake, появилась предварительная поддержка процессоров Clearwater Forest и Panther Lake.
Подробнее с информацией об обновлении можно ознакомиться в новости на сайте AIDA64 и по ссылкам ниже.
- Источники
- FinalWire, AIDA64
- AIDA64 7.00
- Guru3D