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Релиз AIDA64 7.00 с обновлённым дизайном и поддержкой нового оборудования, включая RTX 4080 SUPER
Много изменений в дизайне, тестах, добавлена поддержка новых и будущих платформ.

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Michael Dziedzic, Unsplash

Стала доступна новая версия информационно диагностической утилиты AIDA64 под номером 7.00. Подтверждается подготовка компанией NVIDIA новых видеокарт SUPER, по крайней мере, новой субфлагманской модели GeForce RTX 4080 SUPER — об этом явно сообщает список изменений. Также добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 6750 GRE 12 ГБ, NVIDIA RTX 4500 Ada.

Пример нового интерфейса в AIDA64 7.00. Источник: FinalWire, AIDA64

Сообщается об изменениях в интерфейсе, он стал понятнее и компактнее, появилась настраиваемая панель инструментов и поиск в верхней части окна. Появилась возможность выбирать отображаемые значки, переставлять их, вставлять разделители, строка меню заменена. Панели CPUID, тестов кэша, памяти и GPGPU претерпели изменения, внедрены доработки для процессоров Ryzen Threadripper 7000 и других процессоров Zen 4 с поддержкой инструкций AVX-512, AVX2, FMA3, AES-NI и SHA. Расширена поддержка материнских плат с разъемом AMD TR5, чипсетов AMD TRX50 и WRX90.

Пример нового интерфейса в AIDA64 7.00. Источник: FinalWire, AIDA64

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В обновлении реализована расширенная поддержка процессоров Intel Meteor Lake и в целом новой мобильной платформы, реализованы 64-битные многопоточные тесты, оптимизированные для новых мобильных SoC Intel и инструкций AVX2. Тест стабильности системы теперь используют инструкции AVX-512, AVX2, AVX, Fused Multiply-Add (FMA) и аппаратное ускорение AES-NI совместимых процессоров Intel. Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake, появилась предварительная поддержка процессоров Clearwater Forest и Panther Lake.

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Подробнее с информацией об обновлении можно ознакомиться в новости на сайте AIDA64 и по ссылкам ниже.

Источники
FinalWire, AIDA64
AIDA64 7.00
Guru3D
#программы #aida64
Источник: aida64.com
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