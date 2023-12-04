Похоже, на этот раз компании будет трудно подстроиться под новые экспортные ограничения.

Правительство США ранее ввело новые экспортные ограничения в отношении ряда стран, включая Китай. Ограничения касаются вычислительного оборудования, пригодного для использования в области искусственного интеллекта, запрещаются поставки чипов с общей вычислительной производительностью, превышающей определённое значение. Порог достаточно низкий, его не проходит даже игровой флагман GeForce RTX 4090 от NVIDIA.

Ранее NVIDIA удавалось подстраиваться под санкции США, чтобы продолжать экспорт чипов в Китай. По слухам, и на этот раз компания оперативно нашла выход, подготовив новые версии как игровой RTX 4090, так и серверных ускорителей. Но в этот раз может ничего не получиться, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) предупредила NVIDIA, чтобы она прекратила модернизировать свои чипы специально для поставок в Китай, за этим будут пристально следить и новые модификации быстро могут попасть под запрет, сообщает OC3D со ссылкой на интервью министра журналу Fortune.

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В отношении NVIDIA Джина Раймондо заявила: «Если вы перепроектируете чип в соответствии с определенными ограничениями, что позволит использовать его для работы с искусственным интеллектом, я возьму его под контроль на следующий же день», «Такова жизнь. Защита нашей национальной безопасности важнее, чем краткосрочные доходы».

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Довольно странная ситуация, экспортные ограничения сформулированы и почему компания не может производить новые региональные продукты, учитывая эти ограничения, непонятно. В OC3D полагают, что если NVIDIA продолжит подстраиваться под ограничения, они будут становиться всё жёстче, оперативно блокируя поставки новых ускорителей.