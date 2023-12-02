А GeForce RTX 3060 по-прежнему самая популярная видеокарта.

Valve опубликовала новый отчёт по оборудованию и программному обеспечению пользователей Steam. В последнее время точность данных начинает вызывать вопросы, особенно в статистике операционных систем, где доли Windows 10 и 11 стали резко меняться от месяца к месяцу.

Данные за сентябрь не позволяли надеяться, что Windows 11 догонит 10 в этом году, последняя начала восстанавливать позиции. Однако в октябре ситуация резко изменилась и охват более современной ОС вырос до 42,04% с прибавкой 11,51%, в то время как Windows 10 потеряла 12,05% пользователей Steam и сейчас занимает долю 53,53%. Подобные резкие изменения не внушают доверия или каждый месяц большие группы пользователей решаются попробовать новую ОС, но потом возвращаются обратно? Непонятно, но теперь у Windows 11 есть шансы догнать «десятку», удастся ли, узнаем только в январе будущего года.

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Небольшой праздник у поклонников Linux. Хотя охват данного семейства операционных систем очень мал, по сравнению с Windows, любая прибавка в статистике радует сообщество и укрепляет надежды на то, что разработчики игр будут уделять Linux больше внимания. В октябре общая доля всех Linux систем увеличилась на 0,52% до нового исторического максимума — 1,91%. Этот рост во многом обусловлен Steam Deck, отмечают в GamingOnLinux, поскольку SteamOS 3 является самым популярным дистрибутивом и прирост её пользователей практически совпадает с приростом устройств на базе кастомных APU AMD для Valve в базе Steam. Steam Deck несомненно продолжит популяризировать Linux для игр, стоит ожидать прогресса в статистике благодаря выходу OLED версий игровых портативных ПК.

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В общей статистике по оборудованию всё относительно спокойно, NVIDIA GeForce RTX 3060 удерживает первое место. Популярную модель, по слухам, в ближайшее время продолжат производить и на рынке появятся более доступные варианты. На пятки RTX 3060 наступает GTX 1650, которая когда-то долго удерживала лидерство, далее следуют GTX 1060, ноутбучная RTX 3060 и настольная RTX 2060. У пользователей по-прежнему популярны 6-ядерные процессоры, конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 1080p мониторы.