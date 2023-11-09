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Moleculo
Valve представила Steam Deck с OLED экраном, более ёмкой батареей и множеством других улучшений
APU перевели на 6-нм техпроцесс, более быстрая память, новое охлаждение и т.д.

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Petar Vukobrat, Unsplash

Журналисты часто интересовались у инженеров Valve, как скоро появится следующая версия Steam Deck и какой может быть новая портативная игровая консоль Valve, оригинальная версия которой стала очень популярной. Представители компании неоднократно объясняли, что совершенно новое устройство выйдет не скоро, а вот к обновлению текущей модели они относятся положительно. В числе интересующих пользователей модернизаций был OLED экран и, хотя инженеры объяснили, что это потребует несколько больших усилий, чем можно себе представить, Steam Deck с OLED экраном всё же появился, устройство только что представили и профильные издания начали публикацию обзоров. Новый экран не единственное изменение, устройство серьёзно доработали.

Новый OLED экран диагональю 7,4-дюйма больше предыдущего 7-дюймового, сохраняет прежнее разрешение 1280×800, но поддерживает частоту обновления 90 Гц против 60 Гц у оригинальной модели. Заявлено 110% покрытие цветового пространства DCI-P3, пиковая яркость 1000 нит в расширенном диапазоне и 600 нит в стандартном. Частота опроса сенсорного слоя была повышена до 180 Гц. Процесс замены дисплея упростили, впрочем, как и некоторых других элементов, включая кнопки-бамперы.

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Инженеры также сосредоточились над повышением автономности, что неоднократно называлось приоритетной задачей в случае обновления Steam Deck. На время автономной работы положительно повлияет не только новый экран, но и ещё несколько факторов: применение 6-нм APU с кодовым названием Sephiroth и установка более ёмкой батареи на 50 Вт·ч. В оригинальных Steam Deck использовался 7-нм APU и батарея на 40 Вт·ч, обновление увеличивает диапазон времени автономной работы с 2…8 часов до 3…12 часов.

Для нового APU заявлены прежние характеристики, так что, вероятно, обновление заключается только в переводе на новый техпроцесс. Тем не менее, это может найти отражение в производительности, если APU будет меньше греться и длительнее поддерживать пиковые частоты. Меньшему нагреву будет способствовать улучшенная система охлаждения с более крупной конструкцией и более крупным вентилятором. Что точно изменит производительность в лучшую сторону, так это применение более скоростной оперативной памяти LPDDR5-6400.

Обзор от Digital Foundry, YouTube

В числе других изменений, названных изданием The Verge: повышена точность тактильного управления, улучшенные трекпады, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, повышена скорость зарядки, кабель питания удлинён до 2,5 метров, многоцветный LED индикатор. В обзоре специалисты The Verge отметили более плавный геймплей, частота кадров лишь немного повысилась, главное, она стала стабильнее, без скачков времени кадра, также Steam Deck OLED стал бесшумным.

Обзор от The Verge, YouTube

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Valve выпустила две основные версии Steam Deck OLED и лимитированную модель с прозрачным корпусом только для рынка США и Канады. Для Steam Deck OLED с накопителем на 512 ГБ заявлена цена 549 долларов США, для версии с терабайтным накопителем — 649 долларов. Чехол в комплекте с терабайтной версией будет отличаться наличием дополнительной ниши. Лимитированное издание стоит 679 долларов.

Источники
Valve
The Verge
Digital Foundry, YouTube
#valve #steam deck #портативные игровые консоли
Источник: theverge.com
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