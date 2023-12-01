Похоже, прогнозы о снижении цен RTX 3060 начинают сбываться.

Накануне появились слухи, что NVIDIA пока не планирует сворачивать производство GeForce RTX 3060. Видеокарта популярна у геймеров и помогает компании конкурировать в бюджетном и средне-бюджетном сегментах, вот только цену бы ей подкорректировать. Например, в Китае цены на RTX 3060 и Radeon RX 6750 GRE от AMD близки, а последнюю по производительности ставят гораздо выше.

По первоначальным прогнозам, цены на RTX 3060 в Китае должны были снизиться до 2000 юаней, но уже становится известно о появлении и более дешёвых моделей. ITHome сообщает о выпуске компанией ONDA варианта за 1899 юаней, по курсу на момент написания это 268 долларов США или примерно 24135 рублей.

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Вариант ONDA получил название RTX3060 AEGIS (кит. 神盾) 12GD6-B V2, двухвентиляторную и двухслотовую систему охлаждения, простой дизайн с чёрным кожухом и задней пластиной для усиления конструкции. Вентиляторы диаметром 9 см поддерживают функцию старт-стоп, частота графического процессора 1,78 ГГц.