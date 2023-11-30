Доступен в чёрном и белом вариантах.

Компания JONSBO представила Mini Tower корпус D300 с панорамной изогнутой панелью из закаленного стекла, которая охватывает боковую и переднюю стороны, сообщает Guru3D. При размерах 236,4×460,2×420,9 мм корпус предлагает отличные возможности для сборки производительных ПК и реализации хорошего охлаждения: D300 поддерживает установку широкого спектра вентиляторов, включая три 120- или два 140-мм на верхней панели, три 120-мм сбоку, один 120- или 140-мм сзади, один 120 мм снизу и два 120-мм вентилятора на кожухе блока питания. Всего можно разместить до 10 вентиляторов диаметром 120 мм.

Корпус рассчитан на видеокарты длиной до 420 мм, процессорные кулеры максимальной высотой 180 мм и блоки питания глубиной до 200 мм. Для устройств хранения данных в D300 имеется один отсек 2,5 дюйма и два универсальных отсека 2,5/3,5 дюйма, возможна установка 5 плат расширения. D300 совместим с материнскими платами форм-фактора MicroATX и Mini-ITX, на верхней панели корпуса расположились USB 3.2 Gen 2 Type-C, пара USB 3.0 и один универсальный аудиоразъём.

реклама

D300 доступен в чёрном и белом вариантах, цены не уточняются.