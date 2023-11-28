Похоже, это действительно ребрендинг текущей серии Phoenix.

От компании AMD ожидают новинок в январе следующего года, косвенно подтверждена подготовка настольных APU, также поступает много слухов о новых процессорах Ryzen 8000 семейства Hawk Point для ноутбуков и даже новых процессорах для AM4. Недавно в базе данных Geekbench впервые был замечен неизвестный образец нового процессора AMD, предположительно, за кодовым обозначением скрывался Ryzen 9 8940HS. Сегодня подобная модель и несколько других уже открыто продемонстрировали свои возможности в Geekbench, подтверждая, что перед нами ребрендинг текущей линейки Phoenix.

Geekbench #1, #2, #3

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Первый результат принадлежит AMD Ryzen 9 8940H, 8-ядерному 16-поточному чипу с базовой и пиковой частотами, аналогичными Ryzen 9 7940H и HS. Оценки этой новой модели в тестах тоже близки к оценкам аналога текущего поколения: 2467 баллов в однопотоке и 13104 балла в многопотоке. Аналогичное количество ядер, но меньшие частоты получил Ryzen 7 8840HS, ожидаемо его оценки ниже на 7…12%: 2286 и 11550 баллов соответственно. В оба процессора интегрирована графика Radeon 780M (12 CU).

Следующий на очереди 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 8640HS с максимальной частотой 5,0 ГГц — характеристики идентичны Ryzen 5 7640HS. Результаты этого процессора: 2276 баллов и 10469 в одно- и многопотоке. В данном случае за графику отвечает Radeon 760M (8 CU).

Источник: VideoCardz

Непонятно, какие улучшения принесёт новая серия, если даже частоты процессорных ядер остаются прежними. Можно предположить, что AMD отладит какие-то мелкие детали и проведёт более глубокую настройку планов питания, что обеспечит некоторый прирост эффективности и производительности.

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Как отмечают в VideoCardz, настоящей новинкой можно будет считать семейство процессоров Strix Point на базе процессорной архитектуры Zen 5 и улучшенной графики RDNA 3.5, но информации о производительности этих моделей пока нет.