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Moleculo
RX 7900M конкурирует с RTX 4080 в тесте ноутбука Alienware M18, пока речь не заходит об автономности
С производительностью у флагманской мобильной видеокарты AMD RDNA 3 всё довольно хорошо, но с энергопотреблением что то неладно.

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AMD стремится занять лидирующие позиции на рынке ноутбуков. Для конкуренции с Intel компания выпустила несколько серий процессоров, включая мощные Dragon Range с первой 3D V-Cache моделью в этом сегменте — Ryzen 9 7945HX3D. Для конкуренции с новыми видеокартами NVIDIA компании требовалась мощная мобильная графика RDNA 3, она появилась в лице Radeon RX 7900M.

Источник: AMD / Tom's Hardware

Теперь производители ноутбуков могут создавать флагманские конфигурации с процессорами и графикой AMD. Одной из таких новинок является Alienware M18, обзор ноутбука опубликовали специалисты ресурса Notebookcheck, сообщает VideoCardz. Результаты неоднозначные.

Источник: Notebookcheck

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Конфигурация Alienware M18 на базе процессора AMD Ryzen 9 7945HX и графики Radeon RX 7900M, настроенной на 180 Вт, неплохо показала себя в тестах. Рейтинг флагманских процессоров AMD выше конкурирующих решений Intel, рассматривались всё ещё Core 13-го поколения HX, преемники которых до сих пор не представлены.

Источник: Notebookcheck

В соответствии с рейтингом игровой производительности рассматриваемый ноутбук оказывается в середине списка: выше ноутбука на базе связки Intel Core i9-13950HX и 175-ваттной NVIDIA GeForce RTX 4080, но ниже Alienware M16 на базе AMD Ryzen 9 7845HX и GeForce RTX 4080.

Иными словами, если AMD Ryzen 9 7945HX находится в топе рейтинга среди процессоров, то Radeon RX 7900M можно рассматривать как конкурента GeForce RTX 4080, но не RTX 4090. Причём даже RTX 4080 выглядит более привлекательно за счёт преимущества в трассировке лучей, лучшей поддержке в ПО для создания контента и меньшего энергопотребления, считают специалисты.

Источник: Notebookcheck

Автономность является большой проблемой конфигурации Alienware M18 на базе флагманской графики Radeon RX 7900M. Время работы в некоторых задачах может быть в несколько раз меньше, чем у аналогичного ноутбука Alienware с конфигурацией на базе Intel Core i9-13980HX и GeForce RTX 4090. Когда система используется для интернет сёрфинга с включённым Wi-Fi, время автономной работы составляет всего 85 минут, у конфигурации на базе Intel — 260 минут. Рецензенты отметили всплески энергопотребления видеокарты до 100 Вт в режиме ожидания, что явно не нормально. Проблемы с энергопотреблением в простое преследуют видеокарты Radeon RX 7000, возможно, ситуацию исправят в будущих обновлениях программного обеспечения. Также отмечено несколько других недочётов, включая проблемы с включением основного дисплея после подключения внешних мониторов.

На данный момент одним из преимуществ конфигурации на базе AMD Ryzen 9 7945HX и Radeon RX 7900M является цена 2499 долларов США, это ощутимо меньше 2849 долларов за конфигурацию с Intel Core i9-13980HX и NVIDIA GeForce RTX 4090.

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Источники
Notebookcheck
VideoCardz
#amd #видеокарты #alienware #amd radeon rx 7900m
Источник: notebookcheck.net
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