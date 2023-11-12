По слухам, планируют выпустить четыре модели.

Timothy Dykes, Unsplash

Слухи подтвердились, AMD готовит для настольной платформы AM5 процессоры с производительной интегрированной графикой, а недавние обновления BIOS с прошивкой AGESA 1.1.0.0 действительно добавляют их поддержку. Об этом сообщила компания GIGABYTE на своём сайте, передаёт VideoCardz. Также производитель назвал сроки выхода, новые APU появятся в конце января 2024 года, а значит можно ожидать их презентацию на выставке CES 2024 в начале следующего года.

На данный момент практически все процессоры Raphael предлагают маломощное интегрированное видеоядро с парой вычислительных блоков, но, как ранее отмечалось, к категории APU правильнее всё-таки относить модели с более производительной графикой, позволяющей играть в современные игры — такие модели и готовятся. По слухам, AMD выпустит APU уже в рамках 8000 серии, а не 7000. Ожидается четыре модели, старшие 8- и 6-ядерный Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G будут иметь отношение к семейству Phoenix только с ядрами Zen 4, младшие 6- и 4-ядерный Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G являются представителями Phoenix 2 с гибридным сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4c.

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Что касается графики, в Phoenix 2 ожидается решение начального уровня с четырьмя вычислительными блоками, старшие чипы интереснее, в Ryzen 7 8700G графика может насчитывать 12 блоков, сколько их будет в Ryzen 5 8600G, неизвестно. С прошлой новости дополнительные подробности о характеристиках не появились.

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Все APU должны быть 65-ваттными, а значит они должны идеально сочетаться с материнскими платами на любом чипсете, будь то A620 или B650, X670. Последние обновления платформы AM5 значительно расширили возможности разгона памяти, что только на пользу будущим APU.