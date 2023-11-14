Сразу несколько появились в базе данных идентификаторов PCI.

Недавно AMD подтвердила догадки энтузиастов о существовании двух версий кристаллов в семействе процессоров Phoenix и применении во второй версии Phoenix 2 гибридного сочетания ядер Zen 4 и Zen 4c. Процессоры Phoenix 2 уже присутствуют на рынке и, по слухам, этот кристалл ляжет в основу нескольких настольных APU, которые, как сообщила компания GIGABYTE, представят в январе следующего года. Похоже, в планах AMD может быть выпуск и других, дополнительных версий Phoenix. В открытой базе данных идентификаторов устройств PCI появились Phoenix 3 и 4, сообщает VideoCardz.

Первоисточник информации неизвестен, отмечают специалисты, в текущих драйверах AMD не удалось найти идентификаторы Phoenix 3 и 4. Более того, идентификаторы этих устройств сильно отличаются от таковых для Phoenix и Phoenix 2, что может указывать на какие-либо существенные изменения, например, обновление архитектуры. Поскольку идентификаторы PCI имеют отношение к интегрированной графике APU, специалисты допускают, что новые устройства могут быть частью будущего семейства Hawk Point, где представлены улучшенные Phoenix с обновлённой графикой RDNA 3.5. Официально наименование Hawk Point пока не подтверждено, анонс новых процессоров можно ожидать в начале следующего года.