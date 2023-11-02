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Moleculo
AMD назвала новые потребительские процессоры с сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4c
И подчеркнула преимущества своего подхода, по сравнению с подходом Intel.

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AMD официально назвала первые потребительские процессоры с гибридным сочетанием процессорных ядер на разных архитектурах, сообщают TechPowerUp и Tom's Hardware. Мобильные Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U семейства Phoenix 2 состоят не только из Zen 4 ядер, но и более плотных Zen 4c меньшего размера. Ядра Zen 4 и Zen 4c обладают одинаковым уровнем производительности на такт, одинаковым набором инструкций, поддерживают SMT, но при этом ядра Zen 4c примерно на 35% меньше за счёт высокой плотности размещения компонентов на 4-нм кремнии и ориентированы на работу при более низких напряжениях и частотах.

Похоже, 7545U заменит 7040U, который был только на ядрах Zen 4.
Производительность останется прежней, а эффективность возрастёт.
Источник: AMD / Tom's Hardware

Монолитный чип Phoenix 2 состоит из двух ядер Zen 4 и четырёх компактных ядер Zen 4c. Все шесть имеют общий кэш 3-го уровня 16 МБ и индивидуальный кэш 2-го уровня по 1 МБ. AMD не изобретала сложный аппаратный планировщик, усовершенствовав программное обеспечение набора микросхем, которое будет помогать планировщику Windows расставлять приоритеты.

Источник: AMD / Tom's Hardware

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Интегрированная графика Phoenix 2 основана на новейшей графической архитектуре RDNA3 со всеми её достоинствами, включая поддержку современных форматов AV1 и HEVC. Это Radeon 740M, который содержит 4 вычислительных блока и 256 потоковых процессоров в общей совокупности. Ускорители искусственного интеллекта (ИИ), встроенные в вычислительные блоки RDNA3, здесь также присутствуют, но отдельного блока XDNA для ускорения ИИ нет, поэтому в процессорах недоступен Ryzen AI.

Источник: AMD / Tom's Hardware

AMD Ryzen 5 7545U использует все ядра Zen 4 и Zen 4c наряду с 22 МБ кэша 2-го и 3-го уровня. Процессор работает на базовой частоте 3,2 ГГц с повышением до 4,9 ГГц. AMD Ryzen 3 7440U использует по два ядра Zen 4 и Zen 4c, суммарный объём кэша 2-го и 3-го уровня уменьшен до 12 МБ. Процессор работает на тактовой частоте 3,0 ГГц с максимальным ускорением 4,7 ГГц. Обе модели имеют диапазон TDP 15…30 Вт.

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Ноутбуки на базе AMD Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U начинают выпускать уже сейчас.

Источники
TechPowerUp
Tom's Hardware
AMD
#amd #процессоры #amd ryzen
Источник: techpowerup.com
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