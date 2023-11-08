Включая модели с гибридным сочетанием ядер на кристаллах Phoenix 2.

Brian Jones, Unsplash

На днях первые BIOS на базе прошивки AMD AGESA 1.1.0.0 были опубликованы несколькими производителями материнских плат. Специалисты связывают обновления не только с продолжающимся совершенствованием платформы, но и с планомерной подготовкой к выпуску первых настольных Zen 4 процессоров с интегрированной графикой — в BIOS найдены микрокоды процессоров Phoenix. Ранее в Сети были обнаружены упоминания 6- и 4-ядерных Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G, вопреки этому гонконгское издание HKEPC Hardware со ссылкой на свои источники сообщает в Twitter (заблокирован в РФ), что APU будут выпущены в рамках 8000 серии, передаёт VideoCardz.

Согласно источникам HKEPC, готовится четыре модели на базе кристаллов Phoenix и Phoenix 2. Линейку возглавит 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 8700G, его интегрированная графика предложит 12 вычислительных блоков Compute Units (CU) на базе архитектуры RDNA 3. Флагманский APU будет основан на кристалле Phoenix только с ядрами Zen 4, это справедливо и для 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 8600G, но сколько CU получит его интегрированная графика, неизвестно.

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Два следующих APU будут основаны на кристаллах Phoenix 2, сочетающих ядра Zen 4 и Zen 4c — это 6-ядерный (2+4) 12-поточный Ryzen 5 8500G и 4-ядерный (1+4) 8-поточный Ryzen 3 8300G. Графика в двух последних APU предложит только 4 блока CU. Базовый теплопакет всех перечисленных моделей 65 Вт, а представить их, скорее всего, могут в начале следующего года, вместе с первыми мобильными процессорами 8000 серии.