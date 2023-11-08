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На днях первые BIOS на базе прошивки AMD AGESA 1.1.0.0 были опубликованы несколькими производителями материнских плат. Специалисты связывают обновления не только с продолжающимся совершенствованием платформы, но и с планомерной подготовкой к выпуску первых настольных Zen 4 процессоров с интегрированной графикой — в BIOS найдены микрокоды процессоров Phoenix. Ранее в Сети были обнаружены упоминания 6- и 4-ядерных Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G, вопреки этому гонконгское издание HKEPC Hardware со ссылкой на свои источники сообщает в Twitter (заблокирован в РФ), что APU будут выпущены в рамках 8000 серии, передаёт VideoCardz.
Согласно источникам HKEPC, готовится четыре модели на базе кристаллов Phoenix и Phoenix 2. Линейку возглавит 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 8700G, его интегрированная графика предложит 12 вычислительных блоков Compute Units (CU) на базе архитектуры RDNA 3. Флагманский APU будет основан на кристалле Phoenix только с ядрами Zen 4, это справедливо и для 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 8600G, но сколько CU получит его интегрированная графика, неизвестно.
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Два следующих APU будут основаны на кристаллах Phoenix 2, сочетающих ядра Zen 4 и Zen 4c — это 6-ядерный (2+4) 12-поточный Ryzen 5 8500G и 4-ядерный (1+4) 8-поточный Ryzen 3 8300G. Графика в двух последних APU предложит только 4 блока CU. Базовый теплопакет всех перечисленных моделей 65 Вт, а представить их, скорее всего, могут в начале следующего года, вместе с первыми мобильными процессорами 8000 серии.
- Источники
- HKEPC, Twitter (заблокирован в РФ)
- VideoCardz