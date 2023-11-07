Бета версии уже доступы для десятка плат X670E.

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

AMD пока не выпустила APU для настольной платформы AM5, но предпосылок этого в последнее время всё больше. Сообщалось, что в новых BIOS компании ASRock на базе прошивки AGESA 1.1.0.0 замечена поддержка чипов Phoenix, к слову, ASRock первой выпустила BIOS на новой версии AGESA. К обновлению своих плат готовится и компания ASUS, бета-версии BIOS с AGESA 1.1.0.0 были опубликованы для десятка плат оверклокером SAFEDISK на официальном форуме ROG, сообщает Wccftech. Экспериментальные BIOS доступны только для плат X670E, моделей серий ROG Crosshair, ROG STRIX и TUF Gaming — это может указывать на то, что платы более высокого класса первыми получат обновление:

ROG CROSSHAIR X670E HERO

ROG CROSSHAIR X670E GENE

ROG CROSSHAIR X670E EXTREME

ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI

ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI

ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI

ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI

TUF GAMING X670E PLUS

TUF GAMING X670E PLUS WIFI

PROART X670E CREATOR WIFI

Информация о конкретных изменениях в бета-версиях BIOS для плат ASUS не опубликована, но, как и в случае с ASRock, специалисты ожидают расширенной поддержки будущих APU и не рекомендуют устанавливать экспериментальные BIOS без острой необходимости, они ориентированы на энтузиастов, которым не терпится изучить новые функции, либо устанавливаются, когда нужно решить какие-либо острые проблемы.

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Со ссылкой на свои источники в Wccftech сообщают, что платформа AMD AM5 в обозримом будущем станет ещё более доступной за счёт появления новых предложений. Ранее в Сети были замечены 6- и 4-ядерные APU Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G.