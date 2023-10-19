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Moleculo
На выставке HKTDC 2023 замечена первая портативная игровая консоль на базе Intel Meteor Lake
Интегрированная графика Arc Graphics 5, LPDDR5X и 8-дюймовый дисплей

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AMD завоевала большую популярность на рынке портативных игровых консолей благодаря своим энергоэффективным APU с производительной интегрированной графикой, но ситуация может измениться с появлением на рынке процессоров Intel Meteor Lake в конце этого года.

Китайская компания Emdoor готовит новый «наладонник», который становится первым известным устройством на базе процессора Intel Meteor Lake-H, сообщает Wccftech со ссылкой на YouTube канал Notebook Italia, журналисты которого познакомились с устройством на выставке HKTDC 2023 в Гонконге.

   
Полная конфигурация интегрированной графики Intel Arc Alchemist в Meteor Lake
Источник: Intel Corporation / AnandTech

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В Meteor Lake будет использоваться новейшая интегрированная графика Arc на базе архитектуры Alchemist, а конкретный вариант, используемый в этом портативном устройстве, называется Arc Graphics 5 — таков брендинг, который Intel будет использовать для своей новой интегрированной графики. Информации о характеристиках графики нет, но ранее стало известно о существовании, как минимум, двух вариантов с 8 и 4 ядрами Xe-Cores.

   
Источник: Notebook Italia, YouTube

Другие характеристики портативной игровой консоли включают 8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением до 1200×1920 (16:10), до 32 ГБ памяти LPDDR5X, один слот SSD M.2, поддерживающий PCIe Gen 4 x4 накопители формата 2280 объёмом до 2 ТБ, ОС Windows 11. В дизайне устройства можно отметить, возможно, более удобное расположение «бамперов» и «курков» на скруглениях корпуса, а не на верхней части, и крупную вентиляционную решётку на обратной стороне.

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Источники
   
Wccftech
   
Notebook Italia, YouTube
#intel #intel meteor lake #портативные игровые консоли #emdoor
Источник: wccftech.com
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