Интегрированная графика Arc Graphics 5, LPDDR5X и 8-дюймовый дисплей

AMD завоевала большую популярность на рынке портативных игровых консолей благодаря своим энергоэффективным APU с производительной интегрированной графикой, но ситуация может измениться с появлением на рынке процессоров Intel Meteor Lake в конце этого года.

Китайская компания Emdoor готовит новый «наладонник», который становится первым известным устройством на базе процессора Intel Meteor Lake-H, сообщает Wccftech со ссылкой на YouTube канал Notebook Italia, журналисты которого познакомились с устройством на выставке HKTDC 2023 в Гонконге.



Источник: Полная конфигурация интегрированной графики Intel Arc Alchemist в Meteor LakeИсточник: Intel Corporation / AnandTech

реклама

В Meteor Lake будет использоваться новейшая интегрированная графика Arc на базе архитектуры Alchemist, а конкретный вариант, используемый в этом портативном устройстве, называется Arc Graphics 5 — таков брендинг, который Intel будет использовать для своей новой интегрированной графики. Информации о характеристиках графики нет, но ранее стало известно о существовании, как минимум, двух вариантов с 8 и 4 ядрами Xe-Cores.

Другие характеристики портативной игровой консоли включают 8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением до 1200×1920 (16:10), до 32 ГБ памяти LPDDR5X, один слот SSD M.2, поддерживающий PCIe Gen 4 x4 накопители формата 2280 объёмом до 2 ТБ, ОС Windows 11. В дизайне устройства можно отметить, возможно, более удобное расположение «бамперов» и «курков» на скруглениях корпуса, а не на верхней части, и крупную вентиляционную решётку на обратной стороне.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



